flaş Bakan Koca: Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. COVID-19'un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan Entübasyonla verilir.

Bakan Koca: Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. COVID-19'un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan Entübasyonla verilir.

Kaynak: DHA