FLAŞ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor. Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak. İkinci el taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması zorunlu hale getirildi. Yaptığımız düzenlemelerle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.

Kaynak: DHA