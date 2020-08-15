FLAŞ Bakan Koca: Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor.

Bakan Koca: Dünkü yeni hasta sayısı 1.226... Ağır hasta sayısı: 656... Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın.

Kaynak: DHA