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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını açıkladı.
14.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:46
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA