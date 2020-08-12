FLAŞ MSB: PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır

Kaynak: DHA