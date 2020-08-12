FLAŞ MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.

Kaynak: DHA