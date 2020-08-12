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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.
12.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bir yanda Türkiye'yle Almanya'da müzakere masasına oturan Yunanistan'ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır'la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.
Kaynak: DHA