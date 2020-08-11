flaş Savunma Sanayi İcra Komitesi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

Savunma Sanayi İcra Komitesi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

Kaynak: DHA