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Savunma Sanayi İcra Komitesi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.
11.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:18
Savunma Sanayi İcra Komitesi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.
Kaynak: DHA