FLAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yıllık otomobil satışı 2002'de 91 bin adet iken bu rakam 2016'da 756 bine kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yıllık otomobil satışı 2002'de 91 bin adet iken bu rakam 2016'da 756 bine kadar çıktı. Geçtiğimiz yıl da 387 bin olarak gerçekleşti. Buzdolabı satışı 18 yıl önce 1 milyon 88 bin adetten 2 buçuk milyona çıktı. Bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımından söylüyorum. Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün bu tür ürünlerde nereden nereye yükseldiğini göstermesi açısından önem arz ediyor. Turizmde 13,2 milyon turistten geçtiğimiz yıl 52 milyon turist gördük. Şimdi koronavirüs sebebiyle sıkıntının içerisindeyiz ama toparlanmaya başladık. Şimdi Almanya Rusya bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Geçen yılın rakamını yakalayamayacağız ama yükselmeye başlayacağımızı göreceğiz. Salgın sürecindeki turizmdeki sıkıntıları çözmek için gayret gösteriyoruz.

Kaynak: DHA