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Tarım ve Orman Bakanlığı: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü Mevkiinde saat 15: 34'da orman yangını meydana gelmiştir.
10.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:00
Tarım ve Orman Bakanlığı: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü Mevkiinde saat 15: 34'da orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15: 44'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.
Kaynak: DHA