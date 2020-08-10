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YÖK: Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.
10.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:45
YÖK: Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.
Kaynak: DHA