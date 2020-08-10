FLAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele

Kaynak: DHA