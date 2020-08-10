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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.
10.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:56
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele
Kaynak: DHA