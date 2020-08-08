FLAŞ
Ticaret Bakanlığı: Mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulanmıştır.
08.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:35
Ticaret Bakanlığı: Mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulanmıştır.
Kaynak: DHA