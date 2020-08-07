FLAŞ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.
07.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat, ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.
Kaynak: DHA