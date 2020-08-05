FLAŞ Ticaret Bakanlığı: Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladı.

Ticaret Bakanlığı: Türk Eximbank, Danimarka'nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak.

Kaynak: DHA