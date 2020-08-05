FLAŞ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: (Polisle yaşadığı kimlik polemiğinin ardından gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ile ilgili) Hatay Baro Başkanının, savcı kararı olmadan karakolda 4 saat gözaltında tutulması iddiası yanıltıcıdır.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: (Polisle yaşadığı kimlik polemiğinin ardından gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ile ilgili) Hatay Baro Başkanının, savcı kararı olmadan karakolda 4 saat gözaltında tutulması iddiası yanıltıcıdır. Baro başkanı, karakola 21.45'te getirilmiş 00.50'de çıkmıştır. Baro başkanı, karakola 3 avukatla gelmiş ve karakol amirinin odasında bu kişilerle hazırlık yapmıştır. 5 sayfa yazılı ifade vermiştir. Karakolda kendisine gözaltı uygulanmamıştır. Hatay baro başkanının hem salgınla mücadele hem de genel güvenlik için polislere tavrını ve açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.

Kaynak: DHA