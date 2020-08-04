FLAŞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yılın ilk yarısında 244 milyon TL riskli yapı, 63 milyon TL de riskli alan kira yardımı olmak üzere toplamda 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon TL kira yardımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yılın ilk yarısında 244 milyon TL riskli yapı, 63 milyon TL de riskli alan kira yardımı olmak üzere toplamda 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon TL kira yardımında bulundu. Bakanlık 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm süreci kapsamında bugüne kadar toplam 351 bin 260 hak sahibine 4 milyar 155 milyon TL kira yardımı yaptı.

Kaynak: DHA