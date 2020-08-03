FLAŞ İçişleri Bakanlığı: Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: DHA