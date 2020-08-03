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İçişleri Bakanlığı: Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
03.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:07
İçişleri Bakanlığı: Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: DHA