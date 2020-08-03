flaş Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.

Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi' de yaralandı.

Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedildi.

Kaynak: DHA