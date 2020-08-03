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Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.
03.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:00
Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi' de yaralandı.
Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedildi.
Kaynak: DHA