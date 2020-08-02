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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır.

FLAŞ
02.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:57

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır.


Kaynak: DHA

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