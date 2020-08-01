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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist havaharekatı ile etkisiz hale getirildi.
01.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:49
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist havaharekatı ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA