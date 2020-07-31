FLAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Kaynak: DHA