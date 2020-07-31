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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
31.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:47
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: DHA