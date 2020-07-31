FLAŞ Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2020 yılı sonuna kadar; konaklama, yeme-içme, sinema, tiyatro ve müze girişlerinde KDV %8'den %1'e, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde %18'den %8'e düştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2020 yılı sonuna kadar; konaklama, yeme-içme, sinema, tiyatro ve müze girişlerinde KDV %8'den %1'e, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde %18'den %8'e düştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak'a sektörlerimiz adına teşekkür ediyorum.

Kaynak: DHA