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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2020 yılı sonuna kadar; konaklama, yeme-içme, sinema, tiyatro ve müze girişlerinde KDV %8'den %1'e, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde %18'den %8'e düştü.
31.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:41
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2020 yılı sonuna kadar; konaklama, yeme-içme, sinema, tiyatro ve müze girişlerinde KDV %8'den %1'e, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde %18'den %8'e düştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Albayrak'a sektörlerimiz adına teşekkür ediyorum.
Kaynak: DHA