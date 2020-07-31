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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
31.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:39
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz.
Kaynak: DHA