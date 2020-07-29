FLAŞ Bakan Koca: 1. Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır.

Bakan Koca:

1. Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır.

2. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

3. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalıdır.

4. 65 Yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.

Kaynak: DHA