FLAŞ
Bakan Koca: 1. Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır.
29.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:21
Bakan Koca:
1. Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalıdır.
2. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.3. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalıdır.
4. 65 Yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.
Kaynak: DHA