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Bakan Varank: Haziran'dan bu yana, Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz.

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27.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:27

Bakan Varank: Haziran'dan bu yana, Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Türk Standardları Enstitüsünün saha tecrübesini; Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle buluşturduk. Böylece; Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık.


Kaynak: DHA

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