flaş YAŞ: 30 Agˆustos 2020 tarihinden geçerli olmak u¨zere 17 general ve amiral bir u¨st ru¨tbeye, 51 albay ise general ve amiralligˆe yu¨kseltilmiş, 35 general ve amiralin go¨rev su¨releri bir yıl, 294 albayın go¨rev su¨releri ise iki yıl su¨re ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk...

YAŞ: 30 Agˆustos 2020 tarihinden geçerli olmak u¨zere 17 general ve amiral bir u¨st ru¨tbeye, 51 albay ise general ve amiralligˆe yu¨kseltilmiş, 35 general ve amiralin go¨rev su¨releri bir yıl, 294 albayın go¨rev su¨releri ise iki yıl su¨re ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Agˆustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 226 olan general ve amiral sayısı 30 Agˆustos 2020 tarihi itibarıyla 247 olacaktır.

Kaynak: DHA