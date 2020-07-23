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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
23.07.2020 08:04 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:08
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA