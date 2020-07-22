FLAŞ Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Açıklamaları 1: Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1.000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Açıklamaları 1: Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1.000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz.

Kaynak: DHA