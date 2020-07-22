FLAŞ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FLAŞ

MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

FLAŞ
22.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:35

MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Dünya
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusu sonrası köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusu sonrası köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler
İnşaat işçilerini öldürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Engin Altay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: FLAŞ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 14:45:38. #1.14#
title