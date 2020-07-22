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MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
22.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:35
MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
Kaynak: DHA