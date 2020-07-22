FLAŞ İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tunceli Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tunceli Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.

Kaynak: DHA