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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tunceli Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.
22.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:21
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tunceli Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.
Kaynak: DHA