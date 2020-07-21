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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Bugün vefat eden kişi sayısı 18, vaka sayısı 928, test sayısı 42.846, iyileşen sayısı 1.009.
21.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Bugün vefat eden kişi sayısı 18, vaka sayısı 928, test sayısı 42.846, iyileşen sayısı 1.009.
Kaynak: DHA