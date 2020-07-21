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Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 200 yılı bulan demokrasi arayışımızda doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur.
21.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:28
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 200 yılı bulan demokrasi arayışımızda doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Diğer tüm değişimler ya savaş şartlarında ya da olağanüstü dönemlerde gerçekleşmiştir. Demokrasinin ve Cumhuriyet'in özüne uygun bu reformun sahibi bizatihi milletimizin kendisidir.
Kaynak: DHA