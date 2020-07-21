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İçişleri Bakanlığı: 81 İl Valiliğine, "Lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerlerinin çalışma saatleri" hakkında genelge gönderdi.
21.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:55
İçişleri Bakanlığı: 81 İl Valiliğine, "Lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerlerinin çalışma saatleri" hakkında genelge gönderdi. Genelgeye göre, 21 Temmuz'dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
Kaynak: DHA