FLAŞ MSB: Çukurca / Hakkari'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede yapılan...

MSB: Çukurca/ Hakkari'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır.

Kaynak: DHA