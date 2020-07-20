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Tarım ve Orman Bakanlığı: Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14: 20'de orman yangını meydana gelmiştir.
20.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:46
Tarım ve Orman Bakanlığı: Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14: 20'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14: 35'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi
Kaynak: DHA