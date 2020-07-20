flaş
Bakan Albayrak: Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.
20.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:31
Bakan Albayrak: Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.
Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.
Kaynak: DHA