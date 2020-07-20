İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de
20.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:13

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo" operasyonu başlatıldı. Operasyonda; jandarma özel harekat (jöh), jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.106 personel görev alıyor. "Yıldırım- 2 Cilo" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

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