flaş MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır.

MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Kaynak: DHA