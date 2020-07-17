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MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır.
17.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 20:09
MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Kaynak: DHA