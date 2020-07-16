MSB: Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
16.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:22
MSB: Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Kaynak: DHA
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