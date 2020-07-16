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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı.
16.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:25
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz.
Kaynak: DHA