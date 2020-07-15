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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra semaya yükselttiysek, yeminli düşmanlarımızın indirmeye çalıştığı bayrağımızı nasıl daha yükseğe yükselttiysek, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmeye kararlıyız.
15.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra semaya yükselttiysek, yeminli düşmanlarımızın indirmeye çalıştığı bayrağımızı nasıl daha yükseğe yükselttiysek, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmeye kararlıyız.
Kaynak: DHA