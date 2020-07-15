FLAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra semaya yükselttiysek, yeminli düşmanlarımızın indirmeye çalıştığı bayrağımızı nasıl daha yükseğe yükselttiysek, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmeye kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra semaya yükselttiysek, yeminli düşmanlarımızın indirmeye çalıştığı bayrağımızı nasıl daha yükseğe yükselttiysek, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmeye kararlıyız.

Kaynak: DHA