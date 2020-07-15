FLAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk, yargıya teslim ettik. Son FETÖ'cü hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk, yargıya teslim ettik. Son FETÖ'cü hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz.

Kaynak: DHA