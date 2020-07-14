FLAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla olmuştur. Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermiştir. Olay Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, Azerbaycan hakkına hukukuna topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir. Tüm ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek boynumuzun borcudur. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: DHA